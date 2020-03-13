لويزيانا أول ولاية اميركية ترجئ الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين

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واشنطن: اعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الجمعة ارجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي فيها والتي كانت مقررة في الرابع من ابريل الى العشرين من يونيو بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك اول ولاية اميركية تتخذ قرارا مماثلا.

وقال وزير الدولة كايل اردوين المسؤول عن اجراء الانتخابات في لويزيانا في مؤتمر صحافي "اعلنت اليوم وجود حال طوارىء"، موضحا في ضوء ذلك ان الانتخابات التمهيدية سترجأ في الولاية التي احصت 33 اصابة بكورونا.

ودُعي ديموقراطيون وجمهوريون الى المشاركة في الانتخابات التمهيدية الخاصة بكل من الحزبين في هذه الولاية. لكن لها أهمية خاصة للديموقراطيين، في ظلّ تأكيد ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر الرئاسية.

تشتدّ المنافسة بين المرشح جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، والسناتور الديموقراطي بيرني ساندرز، للحصول على فرصة مواجهة ترمب في نوفمبر.

وحصلت مرشحة ثالثة هي تولسي غابارد على نتائج متدنية جداً في انتخابات سابقة. يشارك ملايين الاميركيين اعتبارا من الثلاثاء في انتخابات تمهيدية للديموقراطيين في اربع ولايات طاولها الوباء هي اريزونا وفلوريدا وايلينوي واوهايو.

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وحضّ فريق بايدن، بعد إعلان لويزيانا، الناخبين الذين هم بصحة جيدة على المشاركة في الاقتراع. وكتبت المتحدثة باسمه كايت بيدنغفيلد "التصويت هو في قلب ديموقراطيتنا"، مضيفةً "يمكن لانتخاباتنا أن تنظم بشكل آمن كما تبين لنا السلطات الانتخابية التي تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية، في كل أنحاء البلاد".

وقالت "إذا كان الناخبون يشعرون أنهم بصحة جيدة، ولا تظهر عليهم عوارض ولا يعتقدون أنهم كانوا عرضة لفيروس كوفيد-19، أرجوا أن يذهبوا الثلاثاء إلى التصويت".

دعت الناخبين المصابين ومن لديهم عوارض أو من هم معرضون للخطر إلى التصويت عبر البريد. وقال بيرني ساندرز من جهته إنه سيدلي بإعلان جديد حول فيروس كورونا المستجد الجمعة الساعة 14,00 (18,00 ت غ).

تخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة الجمعة الـ1700 حالة، مع 40 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكينز الأميركية. وألغيت لقاءات انتخابية في هذا الأسبوع على خلفية تفشي الفيروس. وستعقد الأحد مناظرة بين ساندرز وبايدن في واشنطن لكن بدون حضور.



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