شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": انتخابات النقابة خارج حظر التجمعات و سنتخذ جميع إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر من داخل النقابة العامة للمحامين أن انتخابات نقابة المحامين خارج قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف المصدر في تصريحات له: "الانتخابات خارج الحظر لأنها فى المحاكم ولا حظر على التقاضى و النقابة سنتخذ جميع الإجراءات الوقائية خلال عملية التصويت المقرر عقدها الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجارى ".

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد غدا الأحد الموافق 15 مارس الجارى، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.