شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل يشيدون بدور إيهاب العمدة فى أزمة الأمطار: النائب الصح هو اللي يخدم أهل دائرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بالنائب إيهاب العمدة، عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن، بعد نزوله الشارع وإجراء اتصالات بالمسئولين لسحب مياه الأمطار من الشوارع، وتداولوا صور النائب خلال تواجده بالشارع خلال الأمطار.

وكتب أحد رواد "تويتر" على حسابه الشخصى: "النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن الشرابية يساعد أهالي دائرته في مواجهة أزمة الطقس السيئ.. النائب الصح هو اللي يخدم أهل دائرته".

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وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات، كشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد بعد انتهاء منخفض التنين الجوي الذي ضرب البلاد وتسبب في أمطار غزيرة وصلت لحد السيول لمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا ان ذروة موجة الطقس السيئ على المحافظات مرت، وأن فرص سقوط الأمطار ستكون بسيطة.

ونفى شاهين، تعرض البلاد لأي منخفض جوي جديد خلال الفترة المقبلة، قائلا:"غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الارصاد الجوية خلال الفترة الماضية".. موضحًا أنه ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ 72 ساعة القادمة، وان الأجواء ستكون هادئة تمامًا.