شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات القيد والإسكان والمعاشات على جدول أعمال اجتماع مجلس "الصحفيين" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا له غدا السبت، لاعتماد محضر الجلسة السابقة ومناقشة أعمال لجان القيد و الرعاية الصحية والإسكان والمعاشات وشؤون الأعضاء وما يستجد من أعمال .

وكان محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أكد من قبل أن مجلس النقابة قرر تأجيل اجتماعه الخميس الماضى إلى السبت المقبل الموافق 14 مارس الجارى، نظرا لظروف الطقس السيىء، مضيفا أنه تقرر منح إجازة غدا للعاملين بالنقابة.

وأضاف شبانة فى تصريحات له، أن تقرر مد تقديم الأوراق المطلوبة للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية فى جدول تحت التمرين إلى السبت القادم.

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وكانت نقابة الصحفيين، قد عقمت مبناها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، وتماشيًا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الصحفيين.

وقررت نقابة الصحفيين، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.