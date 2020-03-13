شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يحبس أردوغان فى قصره.. الرئيس التركى يلغى زياراته الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع تركيا، أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالن، أعلن عن تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في إطار سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

وبيّن كالن تعطيل المدارس لمدة أسبوع، والجامعات 3 أسابيع، اعتبارًا من 16 مارس الحالي، على أن يتلقى الطلابُ التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس، ولمدة أسبوع، مبيناً أن وزارة التعليم أعدت بنية تحتية لذلك.

من جهة، أكدت وزارة الدفاع التركية استخدام الكاميرات الحرارية في جميع الوحدات العسكرية، واستعمال العاملين على الحدود للملابس الواقية من الفيروسات.

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كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، أعلن عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مشيرًا إلى أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه حتى الآن، لم تُقدم تقارير المراجعة الخاصة بصندوق الثروة السيادي التركي، الذي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا له وعين صهره وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيراق نائبًا له، لعام 2018، للبرلمان التركي، على الرغم من مرور 5 أشهر على الفترة القانونية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركي أوزجور أوزال، قدم في 24 يناير 2020، مقترحا لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب حول عدم تقديم تقارير المراقبة الخاصة بصندوق الثروة السيادي التركي للبرلمان التركي حتى الآن.