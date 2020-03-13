جنرال أمريكي: الهجمات على العراق دمرت 5 مواقع لكتائب حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي اليوم الجمعة إن الضربات الأمريكية في العراق دمرت خمس مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله، محذرا إيران ووكلاءها من أن واشنطن سترد بقوة على أي استهداف لقواتها.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية ـ الفضائية عن ماكنزي، في مؤتمر صحفي عقده في (البنتاجون) قوله: إن الولايات المتحدة واثقة من أن المواقع المستهدفة لم تعد صالحة لتخزين نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد.

وحذر ماكنزي إيران ووكلاءها من عمل أي شيء يعرض حياة الأمريكيين للخطر، مشددا أن واشنطن "سترد على أي عدوان على قواتنا، ولدينا قدرة الرد على أي تهديد".

وعرض القائد العسكري الأمريكي خلال المؤتمر صورا للمواقع التي تم استهدافها، لكنه أشار إلى الولايات المتحدة لا تزال تقيم الأضرار التي تسببت بها الغارات، فيما بين أن الأحوال الجوية السيئة لهم بالتقاط صور أوضح للمواقع المدمرة.

وبشأن التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى من المدنيين والعسكريين العراقيين نتيجة الغارات، قال ماكنزي "ليست لدينا أية أرقام حاليا بشان الضحايا سنقدم المزيد من التفاصيل في المستقبل".

وقال أيضا "المواقع المستهدفة هي بشكل واضح تابعة للإرهابيين، وليست من الجيد أن يتواجد أي شخص إلى جانب إرهابي حزب الله بعد تنفيذهم هجوم ضدنا".

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وعلق ماكنزي أيضا على مسألة استهداف مطار كربلاء قيد الانشاء بالقول "كان هناك مكان لتخزين السلاح، ولو نظرتم إلى الصور التي نشرناها لعرفتم أنه كان هدفا واضحا ونعرف أنه يستخدم لاستهدافنا".

وفيما يتعلق بالأنباء التي أشارت إلى مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني نتيجة الضربات، قال ماكنزي "ليس لدي أية معلومات بهذا الشأن".

وتابع ماكنزي "نحن على تواصل مستمر مع الاستخبارات العراقية لمعرفة مواقع حزب الله، هناك الكثير من مستودعات تخزين السلاح، لكن الاقتصار على استهداف المواقع الخمسة هو لإيصال رسالة ردع، وإذا لم تصل الرسالة فسنستمر".

وأضاف ماكنزي "نعمل مع حكومة العراق لملاحقة هذه المواقع طوال الوقت، وهناك الكثير من المواقع التي يمكن قصفها ولكن هذا سيؤدي لمقتل الكثير من المدنيين".

وتحدث القائد العسكري الأمريكي عن مسألة نصب منظومة صواريخ باتريوت في العراق بالقول "بدأنا في وضع المواد الإعدادية في مكانها، وبدأنا في وضع الأنظمة الدفاعية التي تدافع عن هذه الصواريخ".

وجدد ماكنزي التأكيد على أن القوات الأمريكية تنتشر في العراق بناء على دعوة من الحكومة، ونود أن نعمل معها لتقليل الهجمات التي تستهدف قواتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في بيان إن الغارات استهدفت منشآت في العراق تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله، التي يحملها المسؤولون الأمريكيون مسؤولية الهجوم على المصالح الأمريكية في العراق.