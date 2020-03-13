صحة الوادي الجديد تبدأ تطهير دور العبادة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى إطلاق حملة لتطهير المساجد ودور العبادة والأماكن الحيوية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت أعمال التطهير بالمجمع الإسلامي الكبير ومسجد ناصر بالخارجة، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والأنفلونزا الموسمية.
وأكد محروس، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحملة تستهدف الأماكن العامة والحيوية والتجمعات ذات الكثافة العالية.
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