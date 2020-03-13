بيان عاجل من وزارة الكهرباء بشأن استمرار انقطاع التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان عاجل لها، إنه بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار التي تعرضت لها الجمهورية أمس الخميس، غمرت المياه عددًا كبيرًا من المهمات الكهربائية وشبكات التوزيع والمحولات، ما تسبب في انقطاع التيار عن عدد من الأماكن، وعدم إمكانية توصيل التيار مرة أخرى لما يمثله من خطورة، لحين رفع المياه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن فرق الطوارئ تعمل حاليًا على مستوى شركات التوزيع في الجمهورية، لكسح المياه وعمل اللازم نحو إعادة التوصيل الكهربائي لكل المناطق المتأثرة.

يأتي هذا في الوقت الذي زار فيه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بعض مراكز التحكم ليتابع الموقف بنفسه، وأكد أن جميع العاملين وفرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار، مشددًا على استمرار هذه المجهودات لحين عودة التغذية الكهربية لكل الأماكن في أسرع ممكن.