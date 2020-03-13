ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في فرنسا إلى 79

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات إلى 79 بسبب فيروس كورونا وتسجيل 800 إصابة جديدة.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة.

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وكانت السلطات الفرنسية قررت إغلاق برج إيفل في باريس حتى إشعار آخر، وذلك عقب قرارها بإغلاق متحف "اللوفر" بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نصحت ببقاء المسنين في منازلهم.

وقررت الحكومة الفرنسية تأجيل "الإجراءات الطبية غير الضرورية"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية وصوله إلى مستوى الجائحة، وطالبت الحكومات باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة تفشي المرض.