حريق وماس كهربائي ونفوق ماشية.. خسائر الطقس السيئ في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

اندلع حريق بقرية أبو فليو، وانقطع التيار الكهربائي بعزبة القرداحي بسبب ماس كهربائي بأعمدة الإنارة، ونفقت بقرة في قرية نزلة عبيد، بمحافظة المنيا؛ جراء موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي تضرب محافظات مصر، منذ مساء الخميس.

وشهد شارع الشهداء بمدينة ملوي، نفوق حمارين يستخدمها صاحبها في جر عربة كارو، نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة.

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وأرسلت شركة الكهرباء فني لفصل التيار الكهربائي عن عامود الإنارة الذي تسبب في صعق الحمارين، تمهيدًا للبحث عن احتمالية وجود أسلاك ملامسة خاصة وأن هذا العامود محمل بكمية كبيرة من أسلاك ووصلات النت المخالفة.

وتسببت الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية في سقوط شجرة نخيل على أسلاك الكهرباء بالطريق الزراعي السريع "مصرـ أسيوط" أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي؛ ما أدى لحدوث ميل بأحد أعمدة الإنارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي وشركة الكهرباء بعدد من الفنيين مدعومين باللوادر والأوناش، وتمكنوا من رفع شجرة النخيل من الطريق، وفصل التيار الكهربائي، وجر إصلاح عامود الإنارة وإعادة الكهرباء للخدمة من جديد.