الدنمارك وبولندا تعلنان إغلاق الحدود بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة، ميتا فريدريكسن، اليوم الجمعة أن بلادها ستغلق حدودها اعتبارا من ظهر يوم الأحد المقبل فى إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

فيما أعلن رئيس الوزراء البولندي اليوم الجمعة، إن بلاده ستمنع دخول الأجانب ، وتعلق رحلات الطيران والقطارات الدولية اعتبارًا من بعد غد الأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت سلوفاكيا، اليوم الجمعة، أغلقت حدودها البرية في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعلقت العمل بقوانين منطقة شنجن للانتقال بدون تأشيرات عبر الحدود الأوروبية.

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وبدأت سلوفاكيا اعتبارا من صباح اليوم، إجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية على الوافدين من جميع الدول المجاورة، باستثناء بولندا.

وأكد بيتر لازاروف، المتحدث باسم وزارة الداخلية السلوفاكية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مساء أمس الخميس، أن المسافرين الذين لا يحملون تأشيرة إقامة في البلاد أو جواز سفر سلوفاكي ساري المفعول، سيتم منعهم من الدخول.

وبعد إغلاق مطاراتها في وقت سابق هذا الأسبوع، أوقفت سلوفاكيا عمل خطوط الحافلات والسكك الحديدية الدولية التي تربطها بجميع الدول الست المجاورة، وبينها أربع دول أعضاء في شنجن، وسيتم السماح فقط بمرور قطارات البضائع.

وأعلنت سلوفاكيا وجود 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس، دون سقوط وفيات جراء الإصابة بالمرض.