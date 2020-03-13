باكستان تغلق المؤسسات التعليمية لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ): قال مسؤول باكستاني إن بلاده ستغلق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) انتشاره العالمي. وقال وزير التعليم شفقت محمود اليوم الجمعة إن كل المدارس والكليات والجامعات والمؤتمرات الإسلامية ستظل مغلقة حتى يوم 5 أبريل. وأضاف الوزير أن السلطات ستراجع الوضع في 27 مارس لاتخاذ قرار بشأن إعادة فتح المؤسسات في الموعد المذكور أو استمرار الإغلاق. وتأكد إصابة ما لا يقل عن 21 شخصا بالمرض في باكستان حتى الآن، حسبما قال وزير الصحة ظفر ميرزا.

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