المرور تغلق 2 كم من طريق الفيوم بسبب مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق الفيوم من الكيلو ٦٦ حتى الكيلو ٦٨ القادم من الرماية اتجاه الفيوم وذلك بسبب وجود تجمعات مياه بداية من الكيلو ٦٥. وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تحويل الطريق وجاري الشفط بسيارات الدفع. وأهبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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