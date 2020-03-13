العراق / مقتل عاملٍ وإصابة 4 آخرين بقصف أمريكي لمطار كربلاء قيد الإنشاء

وكالات - صرح مدير علاقات مطار كربلاء قيد الإنشاء، غزوان العيساوي اليوم، الجمعة 13 مارس 2020، بأن طيران التحالف الدولي استهدف فجرا مرافق قيد الانشاء في مطار كربلاء الدولي 118(كم جنوبي بغداد)

وقال العيساوي في تصريح صحفي إن«طيران التحالف استهدف مطار كربلاء قيد الانشاء بثلاثة صواريخ بعد منتصف الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل أحد العمال وجرح 4اخرين».

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وبحسب شهود عيان، فإن القصف استهدف أيضا مقار لحزب الله في منطقة عين التمر غربي كربلاء ومقر لحزب الله في منطقة الحيدرية في محافظة النجف 180(كم جنوبي بغداد) مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر المقر وتدمير مخزن للعتاد.

يأتي ذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف أول أمس الأربعاء قاعدة التاجي التي ينتشر فيها جنود من التحالف الدولي ما أدى لمقتل جنديين أمريكيين وبريطاني.