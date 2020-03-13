الصين ترفض التعليق على تصريحاتٍ بأن أمريكا ربّما لها دور في تفشّي "كورونا"

وكالات- رفض المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ التعليق على تصريحات كتبها متحدث بإسم وزارة أخرى على "تويتر" مفادها أن الولايات المتحدة ربما كانت وراء تفشي فيروس كورونا في الصين.

وسُئل قنغ مرارا عن تعليقات تشاو لي جيان أمس، الخميس 12 مارس 2020، لكنه إكتفى بقول إن المجتمع الدولي لديه أفكار مختلفة حول أصل الفيروس الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم.

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ولم يجب قنغ بشكل مباشر على أسئلة عما إذا كانت تعليقات تشاو تتفق مع وجهات نظر بكين الرسمية بشأن الفيروس الذي ظهر لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.