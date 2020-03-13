جهات حكومية فى الإمارات تبدأ تطبيق نظام «الدوام عن بعد»

بدأت هيئات ودوائر حكومية فى أبوظبي، تفعيل نظام الدوام عن بعد جزئياً وتدريجياً، على عدد كبير من موظفيها، فى القطاعات المكتبية، كما تستعد جهات أخرى لتطبيق النظام خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أنهى موظفوها برامج تدريبية فنية وتقنية مكثفة على هذا النظام، وجاء ذلك فى إطار خطة الإجراءات الاحترازية اللامركزية، للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وشملت التدريبات آلية عقد الاجتماعات عن بعد عبر تقنيات «فيديو كونفرانس»، وتسيير الأعمال اليومية عبر التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية المتوافرة فى كل جهة، بالإضافة إلى التواصل مع جهات العمل الأخرى، والمتعاملين عبر تقنية «فيديو كول» لتلبية المتطلبات الخاصة بالتدريب والتوعية، وكذلك الإجابة عن أى استفسارات خاصة بالعملاء.

ومن بين الجهات التى بدأت تفعيل نظام الدوام عن بعد، بشكل تدريجي، هيئة تنظيم الاتصالات، التى أعلنت نجاح

تطبيق النظام على 100 من موظفيها، وكذلك هيئة أبوظبى للزراعة والسلامة الغذائية، التى طبّقت النظام على عدد كبير من إداراتها، ولاسيما المتعلقة بالأعمال المكتبية.

واتخذت جهات أخرى تدابير احترازية لوقاية موظفيها من أى أمراض مُعدية خلال الفترة الحالية، أبرزها تأجيل بعض الأنشطة والفعاليات الجماعية، والورش والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الوقائية لدوام الموظفين العائدين حديثاً من خارج الدولة.

فيما قررت بعض الجهات تأجيل بعض الأنشطة الخارجية والداخلية لموظفيها، خصوصاً التى تتطلب تجمعات كبيرة، كما تم إلغاء بعض المهام التدريبية الداخلية والخارجية، بجانب تأجيل بعض المؤتمرات، والاجتماعات غير الضرورية، التى يمكن الاستغناء عنها من دون تعطيل لسير العمل.

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كما أعدت الجهات الحكومية خططاً جاهزة ومسبقة

لحالات الطوارئ والأزمات، يتم تفعيلها تدريجياً وفق الحاجة، لضمان سلامة بيئة العمل وصحة الموظفين، ومن أهم هذه الإجراءات عدم السماح بدوام الموظفين العائدين من الخارج، خصوصاً من الدول المصابة، بمن فيهم العائدون من البرامج التدريبية الخارجية أو مؤتمرات، حتى مرور 14 يوماً من عودتهم من الخارج، والتأكد من خلوهم من الفيروس.

وكانت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، كشفت عن وجود اتجاه لتوسيع نطاق تطبيق نظام العمل عن بعد، بناءً على تطورات الموقف، مؤكدة أن كل المؤسسات جاهزة لتطبيق هذا النظام مع موظفيها من دون أى إخلال بسير العمل.

وتقف الهيئة على كل التقييمات والسيناريوهات المحتملة، لاحتواء كل ما يتعلق بفيروس «كورونا» للحيلولة دون انتقاله إلى الآخرين، من خلال مركز العمليات الوطنى فى مقر الهيئة.

وأجرى موقع «الإمارات اليوم» استطلاع رأى عبر منصاته الرقمية، حول تأييد تطبيق نظام العمل عن بُعد على بعض الوظائف، وكانت نتائجه أن 89% من المشاركين على «فيس بوك» يؤيدون تطبيق نظام العمل عن بعد، كما أيده 84% من المشاركين على «انستجرام»، و82% على «تويتر».