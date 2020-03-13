«معادن» مرشحة لنمو صادرات الفوسفات مع تفشى الفيروس

السياحة الترفيهية السعودية لم تتأثر من تداعيات «كورونا»

استبعد تقرير اقتصادى تضرر قطاع السياحة الترفيهية فى المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ، نظراً لضعف انكشاف القطاع على السياح الصينيين، فى وقت أكد فيه أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ستكون المستفيد الأكبر من تداعيات تفشى الفيروس لزيادة تسويق معدن الفوسفات.

وقال تقرير صدر عن شركة الخبير المالية، المتخصصة فى إدارة الأصول والاستثمارات البديلة مرخصة من هيئة السوق المالية، إن كورونا يأتى فى الوقت الذى أصبحت فيه الصين تلعب دوراً رئيسياً فى الاقتصاد العالمي، حيث بلغت حصة الصين من الناتج الإجمالى العالمى 20 % بنهاية عام 2019 بالمقارنة مع 8 % تقريباً فى عام 2003، حينما ظهر فيروس سارس آنذاك للمرة الأولى.

وتوقع التقرير أن تكون قطاعات السياحة والسفر والطاقة والمواد الأساسية عالمياً الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن السياحة الترفيهية فى المملكة قد لا تتضرر بشكل كبير على الأرجح، نظراً لضعف انكشاف هذا القطاع على السياح الصينيين.

ووفقاً للتقرير، هناك مدن أخرى فى المنطقة ذات انكشاف أكبر على السياح الصينيين قد تتأثر قطاعات السياحة فيها بشكل

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بارز، بيد أن قطاع السياحة الترفيهية فى المملكة لم ينكشف على السياح الصينيين، وبالتالى استبعاد الأثر السلبى من التأثيرات المحتملة.

وأفاد التقرير حول تراجع قطاع الحج والعمرة مع المستجدات الجديدة لتفشى الفيروس، بأنه فى حال انتقل الفيروس إلى الدول الإسلامية سيكون له تأثير سلبى على موسمى الحج والعمرة لهذا العام، إذ يشكل حجاج من الدول الآسيوية غير العربية نسبة 60 % من مجموعة حجاج الخارج، مشيراً إلى أنها الدول الأكثر عرضة لمخاطر انتقال الفيروس نظير الموقع الجغرافي.

ويعزز التقرير قرارات الحكومة السعودية مؤخراً من اتخاذ تدابير احترازية أبرزها تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف، بالإضافة إلى تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التى ينتشر فيها فيروس كورونا.

ويشير تقرير «الخبير المالية» إلى أنه رغم عدم القدرة على الجزم بتأثير الفيروس على الاقتصاد السعودى لعوامل صعوبة التنبؤ، فإن السيناريوهات المتاحة تتمثل فى التفاؤل فى حال عودة الإنتاج

بشكل طبيعى فى الصين خلال الشهر الجارى والسيطرة على «كورونا» بحلول أبريل المقبل.

ويرى التقرير أن مجمل التأثير السلبى فى حال استمرار الفيروس هو تراجع ميزان المدفوعات والاحتياطى الأجنبى بجانب التأثير السلبى على نتائج الشركات البتروكيماوية، موضحاً أنه فى حال السيناريو المتفائل لا توجد هناك تأثيرات على نمو الاقتصاد السعودي، بسبب ثبات مستويات إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، بينما يمكن أن يكون التراجع طفيفاً فى السيناريو الثانى نتيجة انخفاض نمو الناتج المحلى من النفط. وأما السيناريو المتشائم، وفقاً لتقرير «الخبير المالية»، فإنه يكمن فى تراجع مستويات إنتاج النفط، ما يشكل تأثراً جوهرياً على نمو الناتج المحلى النفطي.

ومن جانب آخر، يرجح التقرير تأثيراً إيجابياً محتملاً على شركة التعدين العربية السعودية (معادن) - شركة تمتلك فيها الحكومة حصة الأغلبية - حيث تعدّ الصين أكبر منتج للفوسفات فى العالم، موضحاً أن مقاطعة «هوبي» التى انتشر فيها الوباء تشكل ثلث الإنتاج الصيني، كما أن المقاطعة تنتج أعلى من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية التى تعدّ ثانى أكبر منتجى الفوسفات فى العالم.

وبحسب التقرير، ستتراجع مستويات الإنتاج بشكل كبير فى مقاطعة هوبي، حيث امتدت الإجازة إلى 11 مارس، ما يوفر فرصة لارتفاع أسعار الفوسفات ويرشح استفادة «معادن» السعودية بارتفاع حصتها من المبيعات، خصوصاً بعد التشغيل التجارى لمصنع خام الفوسفات مطلع العام الماضي، لا سيما أن حصة الفوسفات تشكل 46 فى المائة من مبيعات الشركة.A