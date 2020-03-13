مراكز متخصصة لفحص الوافدين الكويت

أعلن عبدالعزيز الطشة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة أن العمل جار لاستكمال تجهيز مركز جديد لفحص الوافدين فى أرض المعارض فى مشرف يضم طاقماً طبياً متخصصاً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال تفقده المركز برفقة الوكيلين المساعدين للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدى وشؤون خدمة المواطن فلاح العازمي. خلال تفقده المركز برفقة الوكيلين المساعدين للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدى وشؤون خدمة المواطن فلاح العازمي. وأضاف الطشة، أن المركز الجديد سوف يقوم باستقبال المراجعين بشكل يومى بعد اكتمال التجهيز. يومى بعد اكتمال التجهيز. كما أشار فلاح العازمى إلى تفعيل الخط الساخن 151 على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين عن الفيروس. وأكد أن الوزارة حريصة على العمل من أجل تقديم جميع الإرشادات والنصائح الطبية اللازمة بالتعاون مع الأطباء والمختصين فى هذا المجال.

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