ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 143

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 143 منها 3 حالات حرجة، فيما تعافى4 أشخاص من الفيروس وغادروا المستشفيات.
وأكدت الوزارة وضع نحو 2500 من الموظفين الطبيين بينهم 949طبيبا، قيد الحجر الصحي.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس اجتماعا الليلة الماضية لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع تحدي الفيروس المستجد.
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