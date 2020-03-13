فنزويلا تعلن عن أول إصابتين بكورونا وتغلق المدارس

أعلنت فنزويلا عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد، وقررت إغلاق المدارس اعتبارا من الاثنين القادم. وقالت السلطات الصحية الفنزويلية إن المصابين هما فنزويليان سافرا إلى إسبانيا وعادا إلى بلادهما يومي 5 و8 من مارس الجاري على متن طائرتين مختلفتين. المصابين هما فنزويليان سافرا إلى إسبانيا وعادا إلى بلادهما يومي 5 و8 من مارس الجاري على متن طائرتين مختلفتين. وأضافت أن المصابين موجودان الآن في العزل الصحي، وتم الطلب من كل ركاب الطائرتين التوجه للمراكز الصحية المعنية لإجراء الاختبارات اللازمة والبقاء في العزل الصحي.

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