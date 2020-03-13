مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي شرق تعز

استمرار الحصار
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي، التي تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز منذ 5 سنوات، تقصف بشكل متكرر الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عددا من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها مدنيون أبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
توثيق الجرائم
كان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «مستقل»، استعرض في تقرير سابق بعنوان «تعز قصف ممنهج»، الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز، وفرض حصار مطبق على المدينة منذ 5 سنوات أطول حصار في التاريخ.
انتهاكات الحوثي منذ مارس 2015 في تعز
ارتكاب ميليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية
سقوط 135 قتيلا بينهم 43 طفلا و17 امرأة
إصابة 278 مدنيا بينهم 101 طفل و23 امرأة
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