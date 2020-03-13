مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي شرق تعز

قُتل 3 مدنيين وأصيب آخر اليوم بقصف شنته ميليشيات الحوثي، استهدف سيارة تقل مدنيين في أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ موجه، سيارة تقل مدنيين في حي الزهراء شرقي مدينة تعز، لافتة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل كل من غمدان محمد جامل، ونجله أحمد، ومحمد شائف، إضافة إلى إصابة امرأة، كما قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف مدفعية حي الزهراء السكني.

استمرار الحصار

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي، التي تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز منذ 5 سنوات، تقصف بشكل متكرر الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عددا من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها مدنيون أبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

توثيق الجرائم

كان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «مستقل»، استعرض في تقرير سابق بعنوان «تعز قصف ممنهج»، الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز، وفرض حصار مطبق على المدينة منذ 5 سنوات أطول حصار في التاريخ.

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انتهاكات الحوثي منذ مارس 2015 في تعز

ارتكاب ميليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية

سقوط 135 قتيلا بينهم 43 طفلا و17 امرأة

إصابة 278 مدنيا بينهم 101 طفل و23 امرأة