سفيرة أمريكا بلبنان: تحقيق المطالب يمنح الثقة للحكومة

الحد من الفساد
وقالت السفيرة الأمريكية بعد اللقاء «لقد دعا شعب لبنان، عن حق، إلى الإصلاح ووضع حد للفساد، وإلى فرض السياسات الفعالة اللازمة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل. الولايات المتحدة تواصل دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين بالفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية».
تلبية المطالب
أضافت «فقط من خلال تلبية هذه المطالب يمكن للبنان الشروع في العملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية». وأعلنت أنها «بحثت اليوم مع رئيس الحكومة قوة وإمكانات الشراكة الأمريكية مع لبنان، ورهاننا المشترك على لبنان مستقر وآمن وذي سيادة. هذه شراكة ذات أهمية حيوية، ليس لكل من بلدينا فحسب، بل لجميع بلدان المنطقة».
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