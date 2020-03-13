المملكة والكويت تودعان ملحق تقسيم المنطقة المحايدة لدى الأمم المتحدة

قام وفدا المملكة والكويت لدى الأمم المتحدة، أمس، بإيداع مشترك لدى الأمم المتحدة لنسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت، والتي وقعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح وزير الخارجية.

مذكرة التفاهم

كما قام الوفدان الشقيقان بإيداع نسخة من مذكرة التفاهم بين المملكة ودولة الكويت وملاحقها، والتي وقعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، والموقعتين في مدينة الكويت الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2020.

تعزيز العلاقات

ويأتي هذا الإيداع المشترك حرصا من المملكة ودولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وانطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذا، ومثّل المملكة خلال مراسم الإيداع لدى الأمم المتحدة عضو اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في وفد المملكة الدائم السكرتير أول نداء أبوعلي، فيما مثّل دولة الكويت المستشارة تهاني الناصر رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الوفد الكويتي الدائم.