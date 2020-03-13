وصول الوفيات في شمال إيطاليا إلى 890.. والصحة العالمية: أوروبا أصبحت بؤرة لوباء كورونا

سجلت إيطاليا أكبر معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، أمس الخميس ، بحوالي 2651 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 15 ألف إصابة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 1016 حالة وفاة، بالتزامن إعلان الحكومة الإيطالية تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء البلاد وإيقاف كافة الأنشطة العامة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما بلغت الوفيات اليوم الجمعة في شمال إيطاليا لوحدها 890 حالة.

من جانبه أكد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت “بؤرة” للوباء.

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وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: “إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس”، مشدد على أن “على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى”.

وأضاف: “يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء”.

وتابع: “يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وأن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته.. فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى”.