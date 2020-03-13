كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. المغرب تقرر إغلاق المدارس اعتبارا من الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات المغربية، مساء الجمعة، إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق من مساء اليوم، أول حالة تعافي من فيروس "كورونا" لشاب مغربي قادم من إيطاليا.