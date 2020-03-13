كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمات دولية توثق الخسائر البشرية في سوريا نتيجة تدخلات تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وثّقت منظمات حقوقية دولية، الخسائر البشرية في سوريا الناجمة عن تدخلات تركيا في الأزمة السورية، حسب ما ذكرت منصة "مداد نيوز".

فبحسب صحيفة "أحوال التركية"، بلغت خسائر سوريا من التدخل التركي المباشر مقتل ما يزيد عن 1400 مدني سوري أعزل، وتمّ تهجير وتشريد أكثر من 300 ألف كردي سوري كانوا يعيشون بالقرب من الحدود السورية التركية على إثر اجتياح الجيش التركي للمناطق، التي يسيطر عليها الأكراد في عملياته العسكرية الثلاثة في مناطق الشمال السوري بالاستعانة بالفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا.

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ولفت المرصد السوري إلى استيلاء تلك العناصر على آلاف المنازل في مناطق الشمال السوري، وتم منحها لسوريين من أصول عربية؛ حيث تخطط تركيا إلى إرسال 700 ألف سوري داخل أراضيها إلى المناطق الأمنة في سوريا عقب إنشائها، في خطوة واضحة لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.

وباستقبال تركيا لنحو 3.6 مليون لاجئ سوري، قامت تركيا بالحصول على دعم مالي أوروبي ضخم يتجاوز 5 مليارات يورو، كما استخدمت اللاجئين السوريين كورقة تفاوض للحصول على مكاسب سياسية من أوروبا مثل تسريع مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والسماح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد دون تأشيرة مسبقة.