كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 79 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 حالة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: إن "حوالي 800 إصابة جديدة بالفيروس تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية في فرنسا"، مؤكداً على أن "154 شخصا في حالة خطرة"، لافتاً إلى أن "انتشار الفيروس يتسارع ويجب كبحه أكثر من أي وقت مضى".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أوروبا بؤرة لانتشار فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 5 آلاف شخص في أنحاء العالم، واصفة الأمر بأنه "منعطف مأساوي".

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس: إن "المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض"، مضيفاً أن ذلك سيتيح للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص، والاستثمار في البحث والتطوير بما في ذلك في مجال اللقاحات.

ودعا غيبريسيوس دول العالم إلى تبني مقاربة شاملة واستباقية في التعاطي مع الفيروس، من خلال الرصد والتقصي ثم احتوائه في أماكن وجوده، والاستفادة من تجارب الصين وكوريا الجنوبية واليابان في التصدي له.

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