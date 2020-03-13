كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365 أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أمريكا تستدعي السفير الصيني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، انها استدعت السفير الصيني كوي تيانكاي، بعد أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الجيش الأمريكي ربما يكون قد جلب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى ووهان؛ حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة". آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي ينفذ غارات جوية على مخازن أسلحة Advertisements

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، تنفيذ 10 غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيات قرب بوقرين. أخبار عالمية عاجلة اليوم || السلطات الفرنسية تقرر إغلاق برج إيفل بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق برج إيفل في باريس حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

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