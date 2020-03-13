كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات.. "الصحة" تدعو كبار السن إلى إلتزام منازلهم بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء الجمعة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "وزارة الصحة ووقاية المجتمع تدعو كبار السن من المواطنين والمقيمين إلى إلتزام منازلهم وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا، وتوجه أبناءهم إلى اتباع الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم في إطار الحرص على سلامة المجتمع بكافة فئاته".

وكانت حكومة الإمارات، في وقت سابق من مساء اليوم، تفعيل نظام (العمل عن بعد) لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وهي فترة قابلة للتجديد، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته.