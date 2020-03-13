كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. ولاية أمريكية تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المسؤول الحكومي عن ولاية لويزيانا الأمريكية كايل أردوين، مساء اليوم الجمعة، عن "نيتها تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

وقال أردوين: إن "ولاية لويزيانا تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، المقرر إجراؤها 4 أبريل القادم، بحيث يتم إجراؤها يوم 20 يونيو، بالإضافة إلى تأجيل انتخاباتها البلدية إلى 25 يوليو".

وأضاف: "نريد حماية صحة وسلامة جميع مواطني لويزيانا، من خلال القيام بدورنا لمنع انتشار هذا المرض شديد العدوى."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إنه "مستعد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع انتشار فيروس (كوفيد-19) في الولايات المتحدة".

وقال ترامب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا مستعد تمامًا لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي المتمثل في الفيروس التاجي".

وأفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، سيعلن حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا بسبب فيروس كورونا.

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