خرج النجم البرتغالي كريستيانو عن صمته بخصوص تداعيات انتشار فيروس “كورونا” من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”. وكتب رونالدو “لن أتحدث من موقعي كلاعب وإنما كأب وابن وإنسان متأثر بتداعيات فيروس “كورونا”. وتابع ” حماية حياة الناس أهم من أي شيء آخر” وختم رسالته بتوجيه الشكر للمهنيين في قطاع الصحة بتضحيتهم بحياتهم الشخصية من أجل إنقاذ الناس. يشار إلى أن رونالدو يتواجد بماديرا البرتغالية في زيارة لعائلته، التي أجرت مؤخرا عملية جراحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يخرج عن صمته بخصوص “كورونا”: “لن أتحدث كلاعب وإنما كأب.. حياة الناس أغلى من كل شيء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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