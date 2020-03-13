بما في ذلك الجمعة.. تونس تعلق أداء صلوات الجماعة في المساجد بسبب كورونا

بعد الكويت، التي قررت اليوم الجمعة، إيقاف صلاة الجماعة، وإغلاق المساجد مع الاكتفاء برفع الأذان فقط، بسبب انتشار فيروس كورونا، قالت وكالة الأنباء التونسية، إن تونس علقت أداء صلوات الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة في المساجد.

وكانت وزارة الأوقاف التونسية، قالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن القرار جاء بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد، وعلى فتوى هيئة الإفتاء الكويتية.

وقال وزیر الأوقاف الكويتي فهد العفاسي إن الفتوى الصادرة یوم أمس الخمیس بسقوط حضور المسلمین صلاة الجمعة في المساجد، وتأدیة الصلاة في المنازل، جاءت لوجود وباء والخشیة من انتشاره.

وأضاف العفاسي أنه تم تعمیم توصيات على جمیع مساجد الكویت بوقف صلاة الجمعة، وأن یصلي المواطنون والمقیمون في منازلهم.

وتُعد الكويت أول دولة عربية تقرر إغلاق المساجد بسبب تفشي الفيروس، وثاني دولة مسلمة بعد إيران التي أعلنت قبل أسبوع إغلاق كافة المساجد على أراضيها، كإجراءات وقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.