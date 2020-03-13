ألمانيا.. خامس الدوريات الكبرى “يرضخ” لتأثيرات “كورونا” ويوقف البطولة

انضمت ألمانيا، التي تصنف بطولتها ضمن أقوى 5 بطولات في العالم، إلى قائمة الدوريات التي قررت توقيف منافسات البطولة مخافة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت صحيفة “دوتش فوتبول” الألمانية أن الاتحاد المحلي قرر توقيف البطولة المحلية للجولة المقبلة حتى الثاني من شهر أبريل المقبل مخافة استمرار تفشي “كورونا” بسبب تجمعات الجماهير.

وكان الاتحاد الألماني قد قرر، في بداية الأمر، استمرار منافسات البطولة بدون جماهير قبل أن يعدل عن قراره ويقرر تأجيل المباريات بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” على غرار الدوريات الإسبانية، الايطالية، الفرنسية، والانجليزية.