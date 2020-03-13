رغم فيروس “كورونا”.. عموتة يبرمج تجمعا إعداديا للمنتخب المحلي

يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، خلال الفترة المتراوحة ما بين 16 و28 مارس الجاري تجمعا إعداديا بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بمدينة سلا.

ووجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي، بينهم 6 لاعبين من الوداد، ومثلهم من الرجاء و5 لاعبين من نهضة بركان.

وضمت اللائحة رضى التكناوتي، محمد الناهيري، وليد الكرتي، يحيى جبران، بديع أوك، اسماعيل الحداد من الوداد، وآنس الزنيتي، حميد أحداد، سفيان الرحيمي، أيوب نناح، بدر بانون، محمد مكعازي من الرجاء، زهير العروبي، عمر النمساوي، العربي الناجي، زكرياء حدراف، اسماعيل بلمقدم من نهضة بركان.

ووجه عموتة الدعوة إلى كل من سفيان البوفتيني، عبد الكريم باعدي، كريم البركاوي من حسنية أكادير، وعبد الله خفيفي واسماعيل خافي من مولودية وجدة، ومحمد أمسيف ورضا الجعدي من الفتح الرباطي، وهشام المجهد من اتحاد طنجة، المهدي قرناص من الدفاع الجديدي، وليد الصبار من أولمبيك أسفي، زكرياء فاتي من يوسفية برشيد، ومحمد علي بامعمر من الجيش الملكي.