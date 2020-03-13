الاتحاد الإفريقي.. تأجيل تصفيات كأس إفريقيا بسبب فيروس “كورونا”

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل إقصائيات النسخة النسخة المقبلة لكأس إفريقيا بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف بلاغ للجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة بالقارة السمراء أنه “بعد المخاوف المتزايدة من فيروس COVID-19 وإعلان منظمة الصحة العالمية الذي وصفه بأنه وباء، قرر CAF تأجيل المسابقات حتى إشعار آخر”.

وتابع البلاغ “تأجيل تصفيات “توتال” كأس الأمم الأفريقية 2021: مباريات الجولتين 3 و4 من التصفيات المقررة في الفترة 25 – 31 مارس، وتصفيات FIFA كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، المقررة في الفترة من 20 – 22 مارس ومن 27 – 29 مارس، فضلا عن تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020، المقررة في الفترة من 8-14 أبريل 2020.

وشدد البلاغ ذاته على أنه سيتم الإعلان عن جدول جديد في الوقت المناسب.