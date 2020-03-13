"أوروبا البؤرة الجديدة لكورونا": أول وفاتين بالنرويج والدنمارك وإغلاق برج إيفل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة، أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لوباء كورونا المستجد، فيما أعلنت السلطات الفرنسية عن إغلاق برج إيفل في باريس، حتى إشعار آخر، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ودعا غيبرييسوس الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".

وذكر غيبرييسوس لوسائل إعلام أن "أوروبا حاليا هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي"، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تسجل يوميا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

عددُ وفيات الفيروس يتجاوز الـ5 آلاف

وتسبب وباء كورونا بوفاة 5043 شخصا في العالم، معظمهم في الصين وفقا لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.

وتوفي 3176 شخصًا بسبب فيروس "كوفيد-19" في البر الصيني و 1016 في إيطاليا و514 في إيران، وهي الدول الثلاث التي سجلت أعلى عدد من الوفيات.

ومنذ ظهور الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر، أصيب أكثر من 134300 شخص في 121 دولة ومنطقة.

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تسجيل أول وفاتين في النرويج والدنمارك

وأعلنت وزارة الصحة النرويجية، اليوم الجمعة، تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من 620 إلى 864.

وأوضحت الوزراة، في بيان، أن 59 عاملا بالقطاع الصحي أصيبوا بالفيروس أثناء علاج المصابين به، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبها، أعلنت إدارة الصحة الدنماركية، اليوم، تسجيل أول وفاة بالفيروس، وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 785.

كما صادق البرلمان الدنماركي على مشروع يمنح وزارة الصحة صلاحية اتخاذ قرارات من قبيل الفحص الإلزامي والعلاج واللقاح والحجر القسري.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.