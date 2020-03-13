شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:54 مساءً, 13 مارس 2020 م استدعت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، السفير الصيني بعد أن أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد جلب كورونا إلى ووهان حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة.

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