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الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني بسبب كورونا

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استدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير الصيني في الولايات المتحدة اليوم الجمعة للاحتجاج على تعليقات لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال فيها إن الجيش الأمريكي ربما يكون قد نقل فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى مدينة ووهان الصينية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "لقد استدعي (السفير) فيما يخص ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بشأن كوفيد-19".

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