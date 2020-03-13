شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية : أوروبا البؤرة الجديدة لـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا، الذي حصد أرواح خمسة آلاف في جميع أنحاء العالم، واصفة الأمر بأنه "منعطف مأساوي".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي إن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.