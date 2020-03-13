شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : إغلاء المناسبات والأحداث الرياضية سيخفف من انتشار الكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أدهانوم قوله في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه يتم حالياً الإبلاغ عن المزيد من الحالات الجديدة كل يوم في أوروبا، بشكل أكبر مما كان يحدث في الصين في ذروة المرض .
وقال أدهانوم إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في العالم بلغت خمسة آلاف حالة ، في حين تجاوز عدد الإصابات دوليا 132 ألف حالة.
وأضاف أدهانوم إن إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية سيساعد على خفض انتشار الفيروس المميت.
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