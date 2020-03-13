شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : إغلاء المناسبات والأحداث الرياضية سيخفف من انتشار الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة،أن أوروبا أصبحت مركزًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أدهانوم قوله في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه يتم حالياً الإبلاغ عن المزيد من الحالات الجديدة كل يوم في أوروبا، بشكل أكبر مما كان يحدث في الصين في ذروة المرض .

وقال أدهانوم إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في العالم بلغت خمسة آلاف حالة ، في حين تجاوز عدد الإصابات دوليا 132 ألف حالة.

وأضاف أدهانوم إن إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية سيساعد على خفض انتشار الفيروس المميت.