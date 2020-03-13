شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإعلان عن حالة طوارئ وطنية بالبلاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتسريع إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا . ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن في الساعة الثالثة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لإعلان حالة الطوارىء، كما سيعلن عن تفعيل قانون روبرت ستافورد الخاص بالإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ لاتاحة المزيد من المساعدة الفيدرالية بالنسبة للولايات والبلديات .

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