شكرا لقرائتكم خبر عن متحف اللوفر يغلق أبوابه أمام الزوار بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحف اللوفر في باريس اليوم الجمعة أنه سيغلق أبوابه اعتبارا من الساعة الخامسة عصراً بتوقيت جرينتش وحتى إشعار آخر وذلك بسبب فيروس كورونا. وقررت الحكومة الفرنسية حظر التجمعات العامة التي تتجاوز مئة فرد بهدف وقف انتشار الفيروس.

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