شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا : حجر صحي إجباري للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
وقال أبيلا في مؤتمر صحفي "ينطبق الحظر على جميع القادمين من الخارج أيا كانت الدولة التي جاءوا منها".
ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير شديد على قطاع السياحة الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي لمالطا.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلنت الحكومة عن قيود أخرى من بينها حظر التجمعات الكبيرة وحظر على دخول القادمين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وإغلاق جميع المدارس لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.
وعلقت الكنيسة أيضا جميع الصلوات وستقام الجنازات في المقابر في الهواء الطلق.
وقال أبيلا إن الشرطة ستتحقق من تطبيق الحجر الصحي للتأكد من تنفيذه على الجميع وإن غرامة ألف يورو ستطبق على أي مخالف.
وقال إن الوضع في البلاد "هادئ وتحت السيطرة".
وأعلنت مالطا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم السبت وتقول الآن إن العدد بلغ 12 حالة. وجميع الحالات قادمة من الخارج ولم يتوف أحد كما أن العدوى لم تنتقل إلى أي مواطن مالطي.
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