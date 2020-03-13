بعد انتشاره بصورة كبيرة في اغلب دول العالم ومن ضمنها العراق، فايروس كورونا يواجه حملات توعية مكثفة من قبل طبابة الحشد الشعبي التي عمدت الى تعفير اغلب الاماكن العامة والساحات والاماكن المكتظة بالسكان ومن ضمنها مطار بغداد الدولي. حملة وعي التي اطلقها الحشد الشعبي تمت بالتعاون مع وزارة الصحة وسط ترحيب موظفي المطار، عادين هذا التعاون بين الاجهزة الامنية والصحية خطوة باتجاه الحد من انتشار فايروس كورونا.

وبالرغم من حملات التعفير ومحاولة الحد من انتشار فايروس كورونا، الا ان مطار بغداد لايزال يشهد رحلات قادمة من ايران وفق جدول الرحلات الذي التقطته كاميرا السومرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..طبابة الحشد الشعبي تقوم بتعفير مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.