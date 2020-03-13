اندلاع حريق داخل معمل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق داخل معمل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع، مساء اليوم، داخل معمل البطاريات في منطقة الوزيرية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران".