الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا

استدعت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، السفير الصيني بعد أن أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد جلب كورونا إلى ووهان حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة.

وقال مسؤول حكومي بحسب شبكة "فوكس نيوز" إن مساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، استدعى السفير الصيني كوي تيانكاي، بشأن حملة التضليل الصينية التي وصفها بـ"الفاضحة والعالمية" بشأن فيروس كورونا المستجد.



وأفادت "فوكس نيوز" بأنه من غير الواضح ما إذا كانت البيانات الأخرى قد تمت مناقشتها في الاجتماع.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قال امس الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.