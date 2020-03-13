الصحة تعلن تسجيل عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن مجموع الوفيات في عموم البلاد بلغ تسع وفيات.
وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات) بلغت ١٠ حالات"، مبينة أن "حالة في النجف (توفيت لاحقا) وثلاث حالات في بغداد الرصافة وحالة واحدة في مدينة الطب في بغداد".
وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسيل حالة واحدة في الكرخ وحالة واحدة في كربلاء وحالة واحدة في بابل، وحالتان في واسط"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ ٩٣ مجموع حالات الشفاء ٢٤، ومجموع الوفيات بلغ 9".
وشددت الوزارة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على" وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة".
ودعت الوزارة، الجهات المعنية كافة إلى "محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة"، مهيبة بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".
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