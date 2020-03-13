فيروس "كورونا" يودي بحياة قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

أكدت مصادر إيرانية وفاة القيادي في الحرس الثوري الإيراني ناصر شعباني جراء اصابته بفايروس #كورونا المستجد.



يأتي هذا في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش والحرس الثوري سينزلان إلى الشارع لفرض الحجر الصحي عسكرياً خلال هذا الأسبوع.

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وذكرت أن هناك خلافات بين روحاني وخامنئي حول أزمة إنتشار فيروس كورونا.

وكان التلفزيون الإيراني قد هاجم روحاني بشده متهماً الرئاسة بالتساهل والتراخي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بإيران.

وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا إلى 514.