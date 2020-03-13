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الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مليشيا مدعومة من تركيا في مصراتة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

 

قال الجيش الليبي، الجمعة، إن سلاح الجو نفذ أكثر من 10 ضربات جوية على مواقع المليشيات المدعومة من تركيا بمنطقة أبوقرين بالقرب من مدينة مصراته.

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وذكر عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي: أن سلاح الجو استهدف المليشيات بالقرب من مدينة مصراته في بلدة أبوقرين التي تبعد عن العاصمة طرابلس 250 كم نحو الشرق.

ونقل موقع "العين الاخبارية" عن الصابر أن العملية الجوية تمت بعد رصد تحركات مشبوهة للمليشيات المدعومة من تركيا، موضحا أن سلاح الجو الليبي تصدي لهم وأحبط العملية.

كما أفاد مصدر عسكري ليبي بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والمليشيات المدعومة من تركيا بمنطقتي التوغار والرملة جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر، أن المليشيات المسلحة استهدفت الأحياء والمرافق الحيوية بعدد من القذائف العشوائية، مشيراً الى أن جامعة طرابلس القاطع "ب" الواقعة بمنطقة الفرناج تعرضت للقصف المدفعي المليشياوي بطريقة عشوائية وهمجية.

وأضاف المصدر أن المليشيات الإرهابية المسلحة تستهدف المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، كعقاب لهم علي دعمهم للجيش الوطني الليبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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