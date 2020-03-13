وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد استعدادها للرد على أي هجوم إيراني ضد قواتها في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إيران ووكلاءها من استهداف قواتها في العراق، مؤكدة الاستعداد للرد سريعا على أى هجوم.

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وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزى: "سنواصل الرد على أي اعتداء يستهدف قواتنا في العراق".

ولفت إلى أن قوات بلاده تتشاور بشكل متواصل على المستوى العسكري مع الجانب العراقي، كاشفا عن إرسال بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية إلى العراق وستكون جاهزة للعمل خلال أيام.

وأشار إلى أن مقتل قائد فيلق القدس، المصنف إرهابيا، السابق قاسم سليماني أثر بشكل كبير على صناع القرار في إيران.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس السابق قتل في ضربة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن التهديد الإيراني لا يزال كبيرا ولكن أعتقد أن طهران تعلمت درسا بعد مقتل قاسم سليماني، منوها بأن إيران ترعى مليشيا كتائب حزب الله العراق ودعمتها بالعديد من الأسلحة.